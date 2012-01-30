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Безопасное и удобное подтверждение транзакций

Вкратце: если сумма проводимых операций с момента входа в ИБ менее некой суммы (например, 1000руб), для их проведения достаточно ЭЦП. Напротив, если сумма более некоторого порога, код необходимо запрашивать на каждую операцию.



Приведу конкретные примеры:

1) Нужно закинуть на мобильник 100 рублей. Сумма смешная, риск фрода ничтожен. Запрашивать код нет смысла, используется ЭЦП.

2) Делаем несколько переводов на тысячу рублей. Сумма уже достаточна для мер защиты по её сохранности. Действует текущая схема - один раз запрашивается код, далее он действителен в течение сессии.

3) Делаем перевод на 1000р - запрашивается код, далее делаем перевод на 50000р. Код запрашивается ещё раз, поскольку превышен верхний порог.

Как вариант - вместо запроса ещё одного кода, требовать и код и ЭЦП одновременно, как это было ранее. (насколько я понимаю, сейчас это действует для сумм более полумиллиона)

Эти меры одновременно обеспечат удобство микроплатежей, и увеличат безопасность платежей на заметные суммы.



В случае, если микроплатёж делается по уже подписанному шаблону, не запрашивается вообще ничего.

Также вношу предложение сделать подпись шаблонов типовых платежей, что упростит микроплатежи.



Что до конкретных величин порогов - вопрос открытый.

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