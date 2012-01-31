Подписаться на идею BillyBones

Ждет рассмотрения

Показывать информацию о доставке карт в офис на сайте Банка

Понимаю, что для для действущих клиентов банка от этой идеи нет никакой пользы, но все же внесу ее.

На сайте Банка на странице "Просмотр статуса заявления, отправленного в Банк ранее" сейчас показывается информация об одобрении заявки на кредитную карту, адрес офиса и ориентировочный срок. Для Москвы этот срок более-менее верен, а для регионов - очень отличается от реальности. Действующие клиенты банка могут получить информацию о фактической доставке карты в офис выдачи в своем интернет-банке. У новых же клиентов такой возможности нет. При этом нужно учитывать, что не везде и не всегда операционисты обзванивают клиентов и сообщают о готовности карты.

Идея состоит в том, чтобы новым клиентам также предоставлять информацию о доставке карты в офис на странице со статусом заявления.

Думаю, что это не очень трудно реализовать, учитывая что в интернет-банке уже реализовано.

0