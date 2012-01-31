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Показывать информацию о доставке карт в офис на сайте Банка
Понимаю, что для для действущих клиентов банка от этой идеи нет никакой пользы, но все же внесу ее.
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На сайте Банка на странице "Просмотр статуса заявления, отправленного в Банк ранее" сейчас показывается информация об одобрении заявки на кредитную карту, адрес офиса и ориентировочный срок. Для Москвы этот срок более-менее верен, а для регионов - очень отличается от реальности. Действующие клиенты банка могут получить информацию о фактической доставке карты в офис выдачи в своем интернет-банке. У новых же клиентов такой возможности нет. При этом нужно учитывать, что не везде и не всегда операционисты обзванивают клиентов и сообщают о готовности карты.
Идея состоит в том, чтобы новым клиентам также предоставлять информацию о доставке карты в офис на странице со статусом заявления.
Думаю, что это не очень трудно реализовать, учитывая что в интернет-банке уже реализовано.
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