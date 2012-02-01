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Аватар Дмитрий Кравцов (dima777)
01.02.2012 05:58 #
Ждет рассмотрения

Приложение для мобильных устройств

Предлагаю сделать данное приложение с возможностью просмотра лимита по карте, проведённых операций, суммы полной задолженности и даты внесения минимального платежа.
2

Комментарии 2

Crusher
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Поддерживаю! Например, приложение банка ТКС очень удобно!
dima777
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У ТКС, на мой взгляд, самое лучшее из тех, что я видел! Но Ренессансу до этого далеко... Поэтому, даже голые цифры многих устроят.
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