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Ссылка на отписку от темы форума в том же месте, где подписка
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Подписаться на идею
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
02.02.2012 13:15
#
Реализовано
Ссылка на отписку от темы форума в том же месте, где подписка
gibbs
пишет
:
а можно вернуть кнопку "отписаться" на то место, где "подписаться", в случае, если подписан?
сложно найти тему в подписках, с которой хочешь отписаться.
спасибо!
6
Комментарии
6
gibbs
02.02.2012 13:23
#
вот с отпиской от идеи так сделано. еще бы и по темам в форуме
0
Редактор
09.02.2012 07:49
#
09.02.2012 в 07:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
0
Редактор
09.02.2012 07:50
#
Вполне разумно. Я даже не знал, что на форуме как-то иначе...
0
MoRRoZ
09.02.2012 12:23
#
Исторически иначе, да
0
MoRRoZ
13.04.2012 18:30
#
Ура, сделали
0
MoRRoZ
13.04.2012 18:30
#
13.04.2012 в 18:30 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
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Комментарии 6