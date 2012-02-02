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Аватар Алексей Трошин (MoRRoZ)
02.02.2012 13:15 #
Реализовано

Ссылка на отписку от темы форума в том же месте, где подписка

gibbs пишет:
а можно вернуть кнопку "отписаться" на то место, где "подписаться", в случае, если подписан?
сложно найти тему в подписках, с которой хочешь отписаться.
спасибо!
6

Комментарии 6

gibbs
#
вот с отпиской от идеи так сделано. еще бы и по темам в форуме
Редактор
#
09.02.2012 в 07:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Редактор
#
Вполне разумно. Я даже не знал, что на форуме как-то иначе...
MoRRoZ
#
Исторически иначе, да smile:)
MoRRoZ
#
Ура, сделали smile:)
MoRRoZ
#
13.04.2012 в 18:30 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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