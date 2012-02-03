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Аватар Алексей Трошин (MoRRoZ)
03.02.2012 19:52 #
Реализовано

Редактирование комментариев

Volonter-w пишет:
Нужна возможность исправить свой комментарий, если в этом возникнет необходимость (исправить ошибку)
10

Комментарии 10

rebelion76
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По-моему это не идея, а очевидная недоработка в блогах.
Моисей Абрамович
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По-моему это не идея, а очевидная недоработка в блогах.

Судя по техничным комментам, Вы с пол-пинка готовы озвучить решение, позволяющее воплотить данный функционал в движке Bitrix smile:)
Это не стёб: искренне восхищаюсь!!!
Может набросаете какой-нибудь код за пару минут для наших никчёмных программеров, которые только финамовские средства пропивают?
А то действительно достали, мне из-за них з/п не повышают, нахлебников...
Заранее smile:gramercy:
Моисей Абрамович
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Ой, чорт! Думал, в личку писал, ан нет... smile:(
Ну пусть будет, всё равно подписка сработала... smile:D
Моисей Абрамович
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Небольшое уточнение для пользователей, отбросивших подальше чувство юмора и нашедших повод упрекнуть администрацию в троллинге: два выше следующих поста - ничто иное, как самоирония
Редактор
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Я сомневаюсь в необходимости этой функции. После того, как мы дадим возможность исправлять "грамматические ошибки", мы наступим на другие грабли: некоторые посетители смогут задним числом исправлять свои посты и начнут этим злоупотребялть в спорных ситуациях. И в этом же месте появится другая идея - убрать редактирование.
Моисей Абрамович
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Редактор
Тут, имхо, можно поступать, как на форуме: редактирование возможно до тех пор, пока пост не прикрыт следующим
MoRRoZ
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Андрей, +1. Мы прорабатывали эту задачу, как сделать:
1. Редактировать можно только те комментарии, на которые ещё не было ответа, чтобы не искажать суть общения
2. Редактировать можно только свои комментарии
3. Модератор может редактировать все комментарии
4. Управление редактированием - через дополнительное меню-выпадашку-треугольничек в форме комментария
Теперь во всём разобрались, исследовав коды и шаблоны (с учётом того, что у нас несколько разных сущностей комментариев), если "таможня даст добро" - исполнителям останется только сделать.
Редактор
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Ok, я не против последнего комментария.
Редактор
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08.02.2012 в 13:08 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
MoRRoZ
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22.03.2012 в 17:12 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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