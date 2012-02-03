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Алексей Трошин
(MoRRoZ)
03.02.2012 19:52
#
Реализовано
Редактирование комментариев
Volonter-w
пишет
:
Нужна возможность исправить свой комментарий, если в этом возникнет необходимость (исправить ошибку)
10
Комментарии
10
rebelion76
04.02.2012 00:34
#
По-моему это не идея, а очевидная недоработка в блогах.
1
Моисей Абрамович
04.02.2012 03:10
#
По-моему это не идея, а очевидная недоработка в блогах.
Судя по техничным комментам, Вы с пол-пинка готовы озвучить решение, позволяющее воплотить данный функционал в движке Bitrix
Это не стёб: искренне восхищаюсь!!!
Может набросаете какой-нибудь код за пару минут для наших никчёмных программеров, которые только финамовские средства пропивают?
А то действительно достали, мне из-за них з/п не повышают, нахлебников...
Заранее
0
Моисей Абрамович
04.02.2012 03:13
#
Ой, чорт! Думал, в личку писал, ан нет...
Ну пусть будет, всё равно подписка сработала...
1
Моисей Абрамович
04.02.2012 20:27
#
Небольшое уточнение для пользователей, отбросивших подальше чувство юмора и нашедших повод упрекнуть администрацию в троллинге: два выше следующих поста - ничто иное, как самоирония
0
Редактор
06.02.2012 09:45
#
Я сомневаюсь в необходимости этой функции. После того, как мы дадим возможность исправлять "грамматические ошибки", мы наступим на другие грабли: некоторые посетители смогут задним числом исправлять свои посты и начнут этим злоупотребялть в спорных ситуациях. И в этом же месте появится другая идея - убрать редактирование.
0
Моисей Абрамович
06.02.2012 15:39
#
Редактор
Тут, имхо, можно поступать, как на форуме: редактирование возможно до тех пор, пока пост не прикрыт следующим
0
MoRRoZ
07.02.2012 17:32
#
Андрей, +1. Мы прорабатывали эту задачу, как сделать:
1. Редактировать можно только те комментарии, на которые ещё не было ответа, чтобы не искажать суть общения
2. Редактировать можно только свои комментарии
3. Модератор может редактировать все комментарии
4. Управление редактированием - через дополнительное меню-выпадашку-треугольничек в форме комментария
Теперь во всём разобрались, исследовав коды и шаблоны (с учётом того, что у нас несколько разных сущностей комментариев), если "таможня даст добро" - исполнителям останется только сделать.
2
Редактор
08.02.2012 13:07
#
Ok, я не против последнего комментария.
0
Редактор
08.02.2012 13:08
#
08.02.2012 в 13:08 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
0
MoRRoZ
22.03.2012 17:12
#
22.03.2012 в 17:12 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
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Комментарии 10
Судя по техничным комментам, Вы с пол-пинка готовы озвучить решение, позволяющее воплотить данный функционал в движке Bitrix
Это не стёб: искренне восхищаюсь!!!
Может набросаете какой-нибудь код за пару минут для наших никчёмных программеров, которые только финамовские средства пропивают?
А то действительно достали, мне из-за них з/п не повышают, нахлебников...
Заранее
Ну пусть будет, всё равно подписка сработала...
Тут, имхо, можно поступать, как на форуме: редактирование возможно до тех пор, пока пост не прикрыт следующим
1. Редактировать можно только те комментарии, на которые ещё не было ответа, чтобы не искажать суть общения
2. Редактировать можно только свои комментарии
3. Модератор может редактировать все комментарии
4. Управление редактированием - через дополнительное меню-выпадашку-треугольничек в форме комментария
Теперь во всём разобрались, исследовав коды и шаблоны (с учётом того, что у нас несколько разных сущностей комментариев), если "таможня даст добро" - исполнителям останется только сделать.