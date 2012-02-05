Подписаться на идею user135773

Отклонено

отправка личного сообщения через "профиль"

в профиле пользователя нет кнопки "отправить сообщение". Приходится искать какое-либо сообщения пользователя на форуме (сорри за тавтологию), чтобы отправить сообщение. Косякс.

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