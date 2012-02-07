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Ждет рассмотрения

Улучшение сервиса поиска вкладов/кредитов

Предлагаю добавить возможность выбрать "все города", т.к. по каждому городу отображаются не все банки города (за исключением, может быть, Москвы)

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