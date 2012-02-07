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Аватар В (Cheerokee)
07.02.2012 14:40 #
Ждет рассмотрения

Улучшение сервиса поиска вкладов/кредитов

Предлагаю добавить возможность выбрать "все города", т.к. по каждому городу отображаются не все банки города (за исключением, может быть, Москвы)
2

Комментарии 2

Cheerokee
#
Кроме того, можно сделать ограничение а-ля "не ниже" хх%", например
Campanita
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Cheerokee,
уточните, пожалуйста, что вам даст возможность выбора "все города"?
Мне не понятна фраза "т.к. по каждому городу отображаются не все банки города (за исключением, может быть, Москвы)".
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