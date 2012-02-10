Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Ксения Курашова (Ksiu_Sallivan)
10.02.2012 10:34 #
Реализовано

Апгрейд кнопки "Модератору на заметку"

Идея от читающий и DKor

Цитата
читающий пишет:
Бывает, что пользователь считает необходимым подсказать модераторам о возможном нарушении Правил на форуме. Но вполне возможно, кто-нибудь уже сделал это.
Чтобы исключить дублирование в ветке "Модератору на заметку", предлагаю доработать функционал кнопки "Сообщить модератору".
Например, как один из вариантов, скрыть эту кнопку, если ей уже воспользовались.


Цитата
DKor пишет:
Выдавать сообщение, что жалоба уже поступила. Т.е. кнопку оставить активной всегда, но давать отправить сообщение только первому нажавшему.
Upd. Предложение становится особенно актуальным в свете того, что тему "Модератору на заметку" опять скрыли.


Цитата
читающий пишет:
Ещё вариант, "использованную" кнопку можно "затенить".
9

Комментарии 9

MoRRoZ
#
Я бы оставил как есть, "чем больше сдадим - тем лучше" (с) Джентельмены удачи smile:)
Редактор
#
А мне идея нравится. Алексей, мы можем сделать так, чтобы если жалоба на сообщение уже была кем-то отправлена модератору, то мигалка становилась "работающей"? Типа уже выехали...
MoRRoZ
#

А мне идея нравится. Алексей, мы можем сделать так, чтобы если жалоба на сообщение уже была кем-то отправлена модератору, то мигалка становилась "работающей"? Типа уже выехали...

Мы можем всё smile:) но сколько займёт эта реализация - не скажу. Это только не на час и не на два. Уточню.
MoRRoZ
#
3 часа работы. Но моё ИМХО:
1. Дополнительная проверка элементов на странице немного притормозит открытие, мелочи, но есть
2. "Работающие" мигалки там, где пожаловались будут отвлекать от текста. К тому же в эти 3 часа мы не предусматривали "снятие" мигалки, это просто статус, что была отправлена жалоба. Одноразовый. Отправил кто-то сообщение - мигалка замигала - всё.

А вот если нужно управление мигалками (снятие, типа жалоба проверена), тот тут нужны и статусы и управление ими в админке. +5 часов работы и больше "радости" модератору, т.к. на каждую жалобу теперь надо будет ходить в два места: в форум следить за поступлением (там в принципе есть подписки-уведомления) и в админку снимать статусы после обработки жалобы. А если жалобу обрабатывает "внешний" модератор? В общем простая непростая задача.

Сдаётся мне что:
1. Либо, если что-то делать, то отмечать статус жалобы как отправленную, но не мигалкой, а дизейблить ссылку и выводить подсказку, что жалоба отправлена. То есть 1 раз всего можно жаловаться, если хотим обратную связь (что кто-то пожаловался).
2. Либо оставить как есть. Ну ничего страшного если несколько пользователей отправят несколько жалоб на одно сообщение. Мы реагируем быстро, поправим, всё будет хорошо. К тому же этот механизм уже работает smile:)

Голосую за "оставить как есть".
MoRRoZ
#
22.02.2012 в 12:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
MoRRoZ
#
Значится так: поговорили с Филипппом, решили дизейблить "Сообщить модератору" с соответствующим уведомлением при наведении на ссылку, если кто-то уже "сообщил" (пожаловался).
MoRRoZ
#
22.02.2012 в 14:54 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
MoRRoZ
#
15.05.2012 в 14:12 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Редактор
#
Проверил - сделано. Пусть и без активной мигалки. smile:)
После того, как жалоба на сообщение уходит модератору, возможность отправить ее еще раз пропадает.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.