Апгрейд кнопки "Модератору на заметку"

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|читающий пишет:
Бывает, что пользователь считает необходимым подсказать модераторам о возможном нарушении Правил на форуме. Но вполне возможно, кто-нибудь уже сделал это.
Чтобы исключить дублирование в ветке "Модератору на заметку", предлагаю доработать функционал кнопки "Сообщить модератору".
Например, как один из вариантов, скрыть эту кнопку, если ей уже воспользовались.
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|DKor пишет:
Выдавать сообщение, что жалоба уже поступила. Т.е. кнопку оставить активной всегда, но давать отправить сообщение только первому нажавшему.
Upd. Предложение становится особенно актуальным в свете того, что тему "Модератору на заметку" опять скрыли.
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|читающий пишет:
Ещё вариант, "использованную" кнопку можно "затенить".
Комментарии 9
Мы можем всё но сколько займёт эта реализация - не скажу. Это только не на час и не на два. Уточню.
1. Дополнительная проверка элементов на странице немного притормозит открытие, мелочи, но есть
2. "Работающие" мигалки там, где пожаловались будут отвлекать от текста. К тому же в эти 3 часа мы не предусматривали "снятие" мигалки, это просто статус, что была отправлена жалоба. Одноразовый. Отправил кто-то сообщение - мигалка замигала - всё.
А вот если нужно управление мигалками (снятие, типа жалоба проверена), тот тут нужны и статусы и управление ими в админке. +5 часов работы и больше "радости" модератору, т.к. на каждую жалобу теперь надо будет ходить в два места: в форум следить за поступлением (там в принципе есть подписки-уведомления) и в админку снимать статусы после обработки жалобы. А если жалобу обрабатывает "внешний" модератор? В общем простая непростая задача.
Сдаётся мне что:
1. Либо, если что-то делать, то отмечать статус жалобы как отправленную, но не мигалкой, а дизейблить ссылку и выводить подсказку, что жалоба отправлена. То есть 1 раз всего можно жаловаться, если хотим обратную связь (что кто-то пожаловался).
2. Либо оставить как есть. Ну ничего страшного если несколько пользователей отправят несколько жалоб на одно сообщение. Мы реагируем быстро, поправим, всё будет хорошо. К тому же этот механизм уже работает
Голосую за "оставить как есть".
После того, как жалоба на сообщение уходит модератору, возможность отправить ее еще раз пропадает.