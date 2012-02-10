Апгрейд кнопки "Модератору на заметку"

читающий пишет:

Бывает, что пользователь считает необходимым подсказать модераторам о возможном нарушении Правил на форуме. Но вполне возможно, кто-нибудь уже сделал это.

Чтобы исключить дублирование в ветке "Модератору на заметку", предлагаю доработать функционал кнопки "Сообщить модератору".

Например, как один из вариантов, скрыть эту кнопку, если ей уже воспользовались.