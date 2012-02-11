Ждет рассмотрения

отображение заблокированных и списанных средств в интернет-банке

Здравствуйте!

Было бы замечательно, чтобы операции, по которым деньги зарезервированы и списаны, отображались отдельно, т. е., чтобы при взгляде в интернет-банк можно было понять - деньги просто заблокированы или уже списались.

К тому же, в последнее время некоторые операции вообще не отображаются в интернет-банке сразу после покупки - они появляются только через несколько дней, когда деньги спишутся фактически. То есть, при отсутствии СМС-информирования невозможно увидеть, сколько денег снято с карты.



Спасибо за внимание.

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