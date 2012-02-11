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Аватар Мария Лаптева (Marialap)
11.02.2012 17:14 #
Ждет рассмотрения

отображение заблокированных и списанных средств в интернет-банке

Здравствуйте!
Было бы замечательно, чтобы операции, по которым деньги зарезервированы и списаны, отображались отдельно, т. е., чтобы при взгляде в интернет-банк можно было понять - деньги просто заблокированы или уже списались.
К тому же, в последнее время некоторые операции вообще не отображаются в интернет-банке сразу после покупки - они появляются только через несколько дней, когда деньги спишутся фактически. То есть, при отсутствии СМС-информирования невозможно увидеть, сколько денег снято с карты.

Спасибо за внимание.
2

Комментарии 2

Marialap
#
Здравствуйте!
Было бы замечательно, чтобы операции, по которым деньги зарезервированы и списаны, отображались отдельно, т. е., чтобы при взгляде в интернет-банк можно было понять - деньги просто заблокированы или уже списались.
К тому же, в последнее время некоторые операции вообще не отображаются в интернет-банке сразу после покупки - они появляются только через несколько дней, когда деньги спишутся фактически. То есть, при отсутствии СМС-информирования невозможно увидеть, сколько денег снято с карты. Хорошо бы это исправить

Спасибо за внимание.
LiCall
#
Ну вообще идея здравая - у меня сейчас заблокировано 6 с чем-то тысяч, из них я 3800 знаю, а что остальное - без понятия.
Может не раздельно отображать, а какой-нить флажок ставить ( в смысле флаг статуса). Но прозрачности нужно добавить...
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