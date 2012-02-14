Подписаться на идею Сергей (sudar78)

Ждет рассмотрения

СМС - банкинг.

Совершение платежей, переводов, конвертации валюты по СМС. То есть тогда, когда интернет недоступен, а мобильная связь есть. У меня подобная ситуация встречается очень часто. Как вариант, пусть не все подряд платежи, а только заранее сделанные и подписанные шаблоны с возможностью менять только сумму.

Собственно, сама идея не моя и не нова. В некоторых банках она существует, а, к примеру, в ВТБ24 она работает просто отлично.

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