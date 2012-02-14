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Аватар Сергей (sudar78)
14.02.2012 10:37 #
Ждет рассмотрения

СМС - банкинг.

Совершение платежей, переводов, конвертации валюты по СМС. То есть тогда, когда интернет недоступен, а мобильная связь есть. У меня подобная ситуация встречается очень часто. Как вариант, пусть не все подряд платежи, а только заранее сделанные и подписанные шаблоны с возможностью менять только сумму.
Собственно, сама идея не моя и не нова. В некоторых банках она существует, а, к примеру, в ВТБ24 она работает просто отлично.
4

Комментарии 4

rdc
#
а зачем смс?
год назад на встрече обсуждалась более универсальная идея - платежи-по-звонку.
разумеется - платежи только по шаблонам, иначе это будет подарком для ворюг.

почему более универсальная: потому что позволит делать платежи с туристической симки из африки, со стационарного телефона, из скайпа, да откуда угодно.
sudar78
#
По СМС проще и надежнее идентифицировать зарегистрированный телефон и дешевле стоит. Звонок из Африки и не только Вам может встать в полперевода даже по турсимке. СМС безусловно лучше, проще, удобнее и надежнее. Но хоть по звонку - на безрыбье...
Насчет подарка для ворюг эта тема очень спорная, но это надо обсуждать в другой ветке.
rdc
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Отправка SMS с туристической симки - тот ещё гемор. Это делается через сим-меню, использовать шаблоны SMS невозможно. Номер у получателя зачастую определяется криво, он там далеко не российский будет.
Звонок же - просто выбрал из записной книжки и позвонил.
Цены отличаются незначительно: SMS 10 рублей, звонок 16 рублей минута.

А теперь рассмотрим такую ситуацию - утопил ты свою мобилу в Красном море. Или украли. Или посеял. Вместе с симкой, разумеется. И как платить будешь?
Платежи-по-звонку позволят платить с таксофонов и переговорных пунктов, с любой мобилы. Всяко универсальнее.
sudar78
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Не знаю где Вы такие турсимки нашли. У меня три - наша, английская и бельгийская. И ни с одной проблем с смс нет. Что казается разности в стоимости, то некорректно сравнивать смс и минуту звонка. При звонке в колл-центр в минуту Вы явно не уложитесь.
Ну а если утопил или посеял, то что восстановишь и впредь аккуратнее будешь. Прямой инет-доступ остается, как вариант.
Кстати, где тот телефонбанк о котором речь идет?
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