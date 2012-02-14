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Сергей
(sudar78)
Ждет рассмотрения
СМС - банкинг.
Совершение платежей, переводов, конвертации валюты по СМС. То есть тогда, когда интернет недоступен, а мобильная связь есть. У меня подобная ситуация встречается очень часто. Как вариант, пусть не все подряд платежи, а только заранее сделанные и подписанные шаблоны с возможностью менять только сумму.
4
Собственно, сама идея не моя и не нова. В некоторых банках она существует, а, к примеру, в ВТБ24 она работает просто отлично.
Комментарии 4
год назад на встрече обсуждалась более универсальная идея - платежи-по-звонку.
разумеется - платежи только по шаблонам, иначе это будет подарком для ворюг.
почему более универсальная: потому что позволит делать платежи с туристической симки из африки, со стационарного телефона, из скайпа, да откуда угодно.
Насчет подарка для ворюг эта тема очень спорная, но это надо обсуждать в другой ветке.
Звонок же - просто выбрал из записной книжки и позвонил.
Цены отличаются незначительно: SMS 10 рублей, звонок 16 рублей минута.
А теперь рассмотрим такую ситуацию - утопил ты свою мобилу в Красном море. Или украли. Или посеял. Вместе с симкой, разумеется. И как платить будешь?
Платежи-по-звонку позволят платить с таксофонов и переговорных пунктов, с любой мобилы. Всяко универсальнее.
Ну а если утопил или посеял, то что восстановишь и впредь аккуратнее будешь. Прямой инет-доступ остается, как вариант.
Кстати, где тот телефонбанк о котором речь идет?