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Аватар Sergey7
16.02.2012 12:20 #
Принято

Счета и карты для несовершеннолетних клиентов

На сайте Банка появилась Новость о том, что "с 6 февраля 2012 года Ситибанк в России начинает предоставлять стандартные пакеты банковских услуг CitiOne или CitiGold Вашим детям - клиентам в возрасте от 14 до 18 лет". При этом отмечается что, "клиент не может быть как держателем дополнительной карты, так и выпускать дополнительную карту к своей карте".

Лично мне не очень понятна логика такого шага банка. Получается, что я не могу выпустить своему несовершеннолетнему ребенку дополнительную карту в рамках своего пакета, а могу только офрмить ему новый пакет и, как я понимаю, держать на его счетах, например, 2.5 млн рублей если я хочу чтобы у него была карта с некоторыми полезными свойствами карт СитиГолд (например, бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира). Как-то жирновато будет дитю с такой суммой на счету smile;)

Итак, идея:
либо 1) выпускать дополнительные карты лицам не с 18 лет, а с хотя бы с 14, как делают, например, Райффайзенбанк и Сбербанк, а в идеале с 6 лет (именно с такого возраста Российское законадательство позволяет гражданину тратить деньги по своему усмотрению), полноценные карты (именные эмбоссированные, с чипом, с возможностью оплат через интернет, к счету в любой валюте и т.д.) выпускает, например, СМП Банк.
либо 2) пусть пакет будет "отдельным" (счета будут оформлены на имя ребенка), но его обслуживание будет рассматриваться вместе с моим пакетом, т.е. чтобы для бесплатности этих двух пакетов, было достаточно 150/1300/2500 тыр на моих счетах.

PS а пока получается, что для самостоятельных зарубежных поездок (особенно в страны с не евро / не долларами) у моей 12-летней дочери долларовая карта от СМП, а в 14 лет я планировал сделать ей евровую карту в Райффайзене. Но Ситиголдовская ведь в миллион раз лучше!
4

Комментарии 4

Ситибанк_2
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05.03.2012 в 18:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Konung
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Поддержу. Дети подрастают - пора заниматься воспитанием "финансовой дисциплины" smile:D а, как показала практика - в данном вопросе выбор-то - очень сильно ограничен smile:(

На текущий момент - выпустил доп. Империю (БРС; с 10 лет)... Но хотелось бы карту в составе пакета Ситиголд smile8)
Sergey7
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Konung, детям с 14 лет Сити делает допки. Только предупреждает, что, имея допку, человек получает неограниченный доступ к счетам основного держателя (например, регистрируется в СБОЛе по своей карте и делает с вашими счетами что угодно). Я решил эту проблему (по их совету) открытием четырнадцатилетней дочке своего пакета (правда CitiOne, а не CitiGold). Пополнять ее счета я могу либо через кассу (но для валюты нужно написать доверенность и зарегистрировать ее в отделении), либо со своих счетов через СБОЛ/Ситифон (для валюты несколько замороченная процедура добавления и активации получателя).

А в Райффайзене сделал ей допку Блэк Эдишн, там доверенность не обязательно делать "на все или ни на что", можно указать в ней только счет, к которому привязана карта. Вероятно, в Сити проблема вызвана принципом получения доступа в СБОЛ.
Ситибанк_2
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22.07.2013 в 16:34 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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