Счета и карты для несовершеннолетних клиентов

На сайте Банка появилась Новость
о том, что "с 6 февраля 2012 года Ситибанк в России начинает предоставлять стандартные пакеты банковских услуг CitiOne или CitiGold Вашим детям - клиентам в возрасте от 14 до 18 лет". При этом отмечается что, "клиент не может быть как держателем дополнительной карты, так и выпускать дополнительную карту к своей карте".
Лично мне не очень понятна логика такого шага банка. Получается, что я не могу выпустить своему несовершеннолетнему ребенку дополнительную карту в рамках своего пакета, а могу только офрмить ему новый пакет и, как я понимаю, держать на его счетах, например, 2.5 млн рублей если я хочу чтобы у него была карта с некоторыми полезными свойствами карт СитиГолд (например, бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира). Как-то жирновато будет дитю с такой суммой на счету
Итак, идея:
либо 1) выпускать дополнительные карты лицам не с 18 лет, а с хотя бы с 14, как делают, например, Райффайзенбанк и Сбербанк, а в идеале с 6 лет (именно с такого возраста Российское законадательство позволяет гражданину тратить деньги по своему усмотрению), полноценные карты (именные эмбоссированные, с чипом, с возможностью оплат через интернет, к счету в любой валюте и т.д.) выпускает, например, СМП Банк.
либо 2) пусть пакет будет "отдельным" (счета будут оформлены на имя ребенка), но его обслуживание будет рассматриваться вместе с моим пакетом, т.е. чтобы для бесплатности этих двух пакетов, было достаточно 150/1300/2500 тыр на моих счетах.
PS а пока получается, что для самостоятельных зарубежных поездок (особенно в страны с не евро / не долларами) у моей 12-летней дочери долларовая карта от СМП, а в 14 лет я планировал сделать ей евровую карту в Райффайзене. Но Ситиголдовская ведь в миллион раз лучше!
Комментарии 4
На текущий момент - выпустил доп. Империю (БРС; с 10 лет)... Но хотелось бы карту в составе пакета Ситиголд
А в Райффайзене сделал ей допку Блэк Эдишн, там доверенность не обязательно делать "на все или ни на что", можно указать в ней только счет, к которому привязана карта. Вероятно, в Сити проблема вызвана принципом получения доступа в СБОЛ.