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Отклонено

Ввести зависимость количества бесплатных пополнений через партнёров от суммы вкладов

Многие используют пополнение вкладов и дебетовой карты через партнёров банка. Я думаю, что немного несправедливо, что эта удобная возможность бесплатно предоставляется всем клиентам одинаковое количество раз. Предлагаю ввести дифференциацию количества этих пополнений в зависимости от минимальной общей суммы вкладов в предыдущем расчётном месяце. Например так: если минимальная общая сумма по вкладам была от 30 до 50 т.р., то 4 бесплатных пополнения в следующем расчётном месяце, от 50 до 100 т.р. - 5 пополнений, от 100 до 150 т.р. - 10 пополнений и т.д. Для банка плюс в том, что это стимулировало бы клиентов открывать вклады на большие суммы и пролонгировать вклады, а клиентам предоставляло бы больше удобства при выборе вариантов пополнения вкладов и дебетовой карты.

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