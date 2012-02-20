Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Сергеич
20.02.2012 17:11 #
Принято

Значок "On air"

Возможно, уже было; если было - повторюсь smile:uncap: Насколько реально будет реализовать фишку установки значка "On air" (или "онлайн") в профиле около никнейма пользователя во время его нахождения на сайте.?
2

Комментарии 2

sychikov
#
Идея интересная ... Но зачем ?
ottopyr
#
Нужный, полезный значок. Иногда приходится в режиме онлайн переписываться, обмениваться мнениями с разными пользователями. И знать, что они в онлайне или давно покинули форум весьма удобно. smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.