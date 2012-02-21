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Аватар Tatiana (Rafia)
21.02.2012 11:24 #
Ждет рассмотрения

Установить банкомат или ПВН в Питере

Была раньше очень удобная точка обслуживания в Питере, в районе ст.м. Черная Речка, на Торжковской улице, 5.
Потом ее закрыли и нашему микрорайону осталось только пользоваться неудобными запасными вариантами - Савушкина 116 и еще где-то в том районе, в Меркурии. Вот уже трижды я пишу на форум о проблемах с банкоматом на Торфяной дор. (ТРК Гулливер). По всем этим микрорайонам проехать - нереально из-за пробок и строительства дорожной развязки. Поэтому попытки заехать туда для снятия наличных можно предпринимать после часа ночи.
Очень прошу - поставьте хотя бы банкомат в районе ст.м. Черная Речка, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Комментарии 3

G2009
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Поддерживаю. Меня, правда, интересует чаще ввод денег в этом районе
Rafia
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Меня раньше тоже интересовал только ввод денег, и на Торжковской за се годы я деньги только вносила, но теперь, когда моя карта стала зарплатной, иногда приходится и снимать...
Rafia
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Как хорошие варианты - круглосуточная аптека Первая Помощь, рядом с метро, круглосуточный охранник smile;)
Магазин "Семья", магазин "Толстая мама" - все круглосуточное и, как мне кажется, пойдет на контакт smile;)
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