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Ждет рассмотрения

Установить банкомат или ПВН в Питере

Была раньше очень удобная точка обслуживания в Питере, в районе ст.м. Черная Речка, на Торжковской улице, 5.

Потом ее закрыли и нашему микрорайону осталось только пользоваться неудобными запасными вариантами - Савушкина 116 и еще где-то в том районе, в Меркурии. Вот уже трижды я пишу на форум о проблемах с банкоматом на Торфяной дор. (ТРК Гулливер). По всем этим микрорайонам проехать - нереально из-за пробок и строительства дорожной развязки. Поэтому попытки заехать туда для снятия наличных можно предпринимать после часа ночи.

Очень прошу - поставьте хотя бы банкомат в районе ст.м. Черная Речка, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!

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