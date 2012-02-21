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Tatiana
(Rafia)
Ждет рассмотрения
Установить банкомат или ПВН в Питере
Была раньше очень удобная точка обслуживания в Питере, в районе ст.м. Черная Речка, на Торжковской улице, 5.
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Потом ее закрыли и нашему микрорайону осталось только пользоваться неудобными запасными вариантами - Савушкина 116 и еще где-то в том районе, в Меркурии. Вот уже трижды я пишу на форум о проблемах с банкоматом на Торфяной дор. (ТРК Гулливер). По всем этим микрорайонам проехать - нереально из-за пробок и строительства дорожной развязки. Поэтому попытки заехать туда для снятия наличных можно предпринимать после часа ночи.
Очень прошу - поставьте хотя бы банкомат в районе ст.м. Черная Речка, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
Комментарии 3
Магазин "Семья", магазин "Толстая мама" - все круглосуточное и, как мне кажется, пойдет на контакт