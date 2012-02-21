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Реализовано

СМС подтверждающие вход в ИБ

Предлагаю реализовать возможность использования одноразового пароля, присылаемого по СМС, для входа в ИБ.

Но, необходимо сделать эту опцию отключаемой.

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