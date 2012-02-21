СМС подтверждающие вход в ИБ

Тинькофф_Кредитные Системы 22.05.2012 18:18 # В Банке реализован несколько иной принцип соблюдения безопасности при входе в ИБ, основанный на мобильном телефоне (IMSI+IMEI). Подобная реализация является более устаревшим и неудобным способом. 0
Комментарии 8
Поэтому повторю вопрос: планируется ли смс подтверждение входа в ИБ через браузер?
Так ответ был дан абсолютно не на тот вопрос (что видно из предыдущего коментария).
Поэтому была отклонена совсем другая идея которая не высказывалась автором идеи
а была неправильна понята ПБ.
Идея изложена автором предельно ясно и кокнретно не хотелось бы чтобы ради рассмотрения данной идеи пришлось бы
ее дублировать а также открывать обсуждение и писать на горячую линию Артему Иношину.
Возможность доступа к ИБ толко по одноразовому паролю относиться к вопросам критически влияющим
на безопасность использования интернет-банка.
И то что эта идея не понята, отклонена и игнорируется ПБ здесь в течении более чем недели вызывает мое мягко говоря недоумение.
По моему мнению данная идея обзательно должна быть по крайней мере расмотрена
и ПБ должен дать коментарий. В противном случае мне придется использовать для оживления ситуации все другие имющиеся каналы публичной
и личной связи с банком. Не сочтите вышесказанное угрозой