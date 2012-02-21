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Аватар Виктор (Vs.29)
21.02.2012 22:20 #
Реализовано

СМС подтверждающие вход в ИБ

Предлагаю реализовать возможность использования одноразового пароля, присылаемого по СМС, для входа в ИБ.
Но, необходимо сделать эту опцию отключаемой.
8

Комментарии 8

Тинькофф_Кредитные Системы
#
В Банке реализован несколько иной принцип соблюдения безопасности при входе в ИБ, основанный на мобильном телефоне (IMSI+IMEI). Подобная реализация является более устаревшим и неудобным способом.
Mintonist
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Я так понял, автор вопроса говорит про доступ в ИБ со стационарного компьютера/ноутбука. причём здесь IMSI+IMEI ?
Поэтому повторю вопрос: планируется ли смс подтверждение входа в ИБ через браузер?
Vs.29
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Действительно, какой IMEI у стационарного компьютера?
mihailr
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Настоятельно прошу предтставителя банка вернуться к рассмотрению данной идеи.
Так ответ был дан абсолютно не на тот вопрос (что видно из предыдущего коментария).
Поэтому была отклонена совсем другая идея которая не высказывалась автором идеи
а была неправильна понята ПБ.
Идея изложена автором предельно ясно и кокнретно не хотелось бы чтобы ради рассмотрения данной идеи пришлось бы
ее дублировать а также открывать обсуждение и писать на горячую линию Артему Иношину.
Возможность доступа к ИБ толко по одноразовому паролю относиться к вопросам критически влияющим
на безопасность использования интернет-банка.
И то что эта идея не понята, отклонена и игнорируется ПБ здесь в течении более чем недели вызывает мое мягко говоря недоумение.
По моему мнению данная идея обзательно должна быть по крайней мере расмотрена
и ПБ должен дать коментарий. В противном случае мне придется использовать для оживления ситуации все другие имющиеся каналы публичной
и личной связи с банком. Не сочтите вышесказанное угрозой smile:D
Миша Японец
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согласен с ораторами опция очень нужная, хотелось бы получить
nickm
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а на самом деле же есть такая возможность smile:)
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