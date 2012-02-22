Отклонено

В Ваш адрес бывают жалобы, что клиенты страдают от того, что не видят сотрудников. Открытие офисов не Ваш вариант.Может попробовать дать возможность видео обращения?Вопросы о которых надо подумать:1. Точки входа: - Flash-телефон на сайте- UMTS видео звонки (с мобильного)- Skype- SIP2. Т.к. обслуживание становится более персональным, то возможно имеет смысл идентифицировать клиента до звонка и по возможности направлять звонок на тех операторов, которые ранее обслуживали этого клиента. Например, это возможно есть видео-телефон на сайте расположить в И-Банке, или привязать Skype Логин и SIP номер к данным клиента. При UMTS номер телефона у Вас уже есть.3. Придется переснять рекламу секс по телефону))). Продолжение обещает быть более интересным