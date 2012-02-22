В Ваш адрес бывают жалобы, что клиенты страдают от того, что не видят сотрудников. Открытие офисов не Ваш вариант.
Может попробовать дать возможность видео обращения?
Вопросы о которых надо подумать:
1. Точки входа: - Flash-телефон на сайте
- UMTS видео звонки (с мобильного)
- Skype
- SIP
2. Т.к. обслуживание становится более персональным, то возможно имеет смысл идентифицировать клиента до звонка и по возможности направлять звонок на тех операторов, которые ранее обслуживали этого клиента. Например, это возможно есть видео-телефон на сайте расположить в И-Банке, или привязать Skype Логин и SIP номер к данным клиента. При UMTS номер телефона у Вас уже есть.
3. Придется переснять рекламу секс по телефону
))). Продолжение обещает быть более интересным
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