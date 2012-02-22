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Ксения Курашова
(Ksiu_Sallivan)
22.02.2012 17:17
#
Реализовано
Поиск внутри темы форума
Автор: openid.yandex.ru/geomaterialy
Ссылка:
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1477509
Цитата
добавьте поиск внутри темы, раздуваются же сотнями странци
6
Комментарии
6
rebelion76
05.03.2014 20:03
#
Del.
0
rebelion76
05.03.2014 20:09
#
Так вот, как оказалось есть нативный поиск в теме (ну почти)
Пример:
http://www.banki.ru/search/?where=for...7%E0%E9%ED
Т.е. надо ввести TID и что ищем. Все ок, однако попадаются "лишние" сообщения, не относящиеся к теме, но в тексте которых есть соотв. номер.
Поиск автоматизирован в
Банки.ру+
(можно искать сразу из темы, TID вводит автоматом, убирает лишнее).
0
ardneh
09.12.2014 10:43
#
09.12.2014 в 10:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
0
ultima
05.03.2015 21:34
#
поддерживаю
0
ardneh
20.03.2015 13:40
#
20.03.2015 в 13:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
0
ardneh
28.07.2015 18:33
#
28.07.2015 в 18:33 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
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Комментарии 6
Пример: http://www.banki.ru/search/?where=for...7%E0%E9%ED
Т.е. надо ввести TID и что ищем. Все ок, однако попадаются "лишние" сообщения, не относящиеся к теме, но в тексте которых есть соотв. номер.
Поиск автоматизирован в Банки.ру+ (можно искать сразу из темы, TID вводит автоматом, убирает лишнее).