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Аватар Ксения Курашова (Ksiu_Sallivan)
22.02.2012 17:17 #
Реализовано

Поиск внутри темы форума

Автор: openid.yandex.ru/geomaterialy
Ссылка: http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1477509
Цитата
добавьте поиск внутри темы, раздуваются же сотнями странци
6

Комментарии 6

rebelion76
#
Так вот, как оказалось есть нативный поиск в теме (ну почти) smile:)
Пример: http://www.banki.ru/search/?where=for...7%E0%E9%ED
Т.е. надо ввести TID и что ищем. Все ок, однако попадаются "лишние" сообщения, не относящиеся к теме, но в тексте которых есть соотв. номер.

Поиск автоматизирован в Банки.ру+ (можно искать сразу из темы, TID вводит автоматом, убирает лишнее).
ardneh
#
09.12.2014 в 10:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ultima
#
поддерживаю smile:thumbsup:
ardneh
#
20.03.2015 в 13:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ardneh
#
28.07.2015 в 18:33 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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