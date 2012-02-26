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Отклонено

Вернуть на главную страницу ИБ виртуальные карты и отображение их остатка

В январе-феврале в Интернет-банке произошло довольно много изменений.

Большинство из них можно только приветствовать - ИБ, действительно, становится полезней и удобней. Спасибо!

Но есть и такие, внедрение которых лично у меня вызывает недоумение.

В частности по показу виртуальных карт: вариант "до" мне видится куда как более удобным варианта "после".



Раньше виртуальные отображались точно так же, как реальные:

- и на главной странице ИБ, и в разделе "Карты";

- для каждой карты указывались её название, последние 4 цифры номера, платёжная система, баланс.

Потом для виртуалок в общем списке баланс выводить перестали (для того, чтобы проверить остаток, стало нужным заходить в каждую конкретную карту).

А на этой неделе виртуальные карты ещё и пропали с главной страницы ИБ.



Лично мне оба этих изменения доставляют неудобства.

Более того - не могу даже предположить, какая от этих нововведений может быть польза.

Поэтому, собственно, предложение - по этим двум моментам вернуть всё, как было.



PS. В идеале отображение продуктов на главной странице ИБ надо бы задавать в настройках, чтобы пользователь сам мог выбрать, что ему нужно иметь "на виду" постоянно, а что можно и скрыть в специализированных разделах.



PPS. Просьба оба моих пожелания рассматривать отдельно.

Если, например, вернуть виртуалки на главную страницу ИБ пока невозможно, я бы порадовался и появлению их баланса в разделе "Карты".

И наоборот: если их остаток отображать по каким-то причинам не получается, хоть бы на главной странице их снова увидеть.



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