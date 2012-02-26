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DKor
Отклонено
Вернуть на главную страницу ИБ виртуальные карты и отображение их остатка
В январе-феврале в Интернет-банке произошло довольно много изменений.
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Большинство из них можно только приветствовать - ИБ, действительно, становится полезней и удобней. Спасибо!
Но есть и такие, внедрение которых лично у меня вызывает недоумение.
В частности по показу виртуальных карт: вариант "до" мне видится куда как более удобным варианта "после".
Раньше виртуальные отображались точно так же, как реальные:
- и на главной странице ИБ, и в разделе "Карты";
- для каждой карты указывались её название, последние 4 цифры номера, платёжная система, баланс.
Потом для виртуалок в общем списке баланс выводить перестали (для того, чтобы проверить остаток, стало нужным заходить в каждую конкретную карту).
А на этой неделе виртуальные карты ещё и пропали с главной страницы ИБ.
Лично мне оба этих изменения доставляют неудобства.
Более того - не могу даже предположить, какая от этих нововведений может быть польза.
Поэтому, собственно, предложение - по этим двум моментам вернуть всё, как было.
PS. В идеале отображение продуктов на главной странице ИБ надо бы задавать в настройках, чтобы пользователь сам мог выбрать, что ему нужно иметь "на виду" постоянно, а что можно и скрыть в специализированных разделах.
PPS. Просьба оба моих пожелания рассматривать отдельно.
Если, например, вернуть виртуалки на главную страницу ИБ пока невозможно, я бы порадовался и появлению их баланса в разделе "Карты".
И наоборот: если их остаток отображать по каким-то причинам не получается, хоть бы на главной странице их снова увидеть.
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