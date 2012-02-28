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28.02.2012 00:19 #
На рассмотрении

Отображать баланс по счетам в режиме реального времени.

Буду краток - суточная задержка в отображении баланса неудобна и неприемлема.
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