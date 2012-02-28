Оплата ПетроЭлектроСбыта через ИБ

На рассмотрении

Я опять об увеличении клиентов и их операций.Точно знаю, что такая оплата возможно через ИБ других банков.Сейчас я вынужден делать две транзакции - сначала из PC и другой банк, назавтра оплата ПЭС.НеудобноСделаете - получите несколько миллионов потенциальных ежемесячных платежей в Санкт-Петербурге!