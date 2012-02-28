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Аватар Игорь Р. (IgorR)
28.02.2012 11:33 #
На рассмотрении

Оплата ПетроЭлектроСбыта через ИБ

Я опять об увеличении клиентов и их операций.
Точно знаю, что такая оплата возможно через ИБ других банков.

Сейчас я вынужден делать две транзакции - сначала из PC и другой банк, назавтра оплата ПЭС.
Неудобно smile:(

Сделаете - получите несколько миллионов потенциальных ежемесячных платежей в Санкт-Петербурге!
2

Комментарии 2

viabank
#
что за банк, в котором ПЭС в типовых платежах?
IgorR
#

что за банк, в котором ПЭС в типовых платежах?

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Банк "Санкт-Петербург" - вводишь старые\новые показания счетчиков день\ночь, сумму нужно самому вычислять, оплата без комиссии, то есть полностью бесплатно. Это единственное, что меня еще держит в Интернет-Банке "Санкт-Петербург", ибо ежемесячно торчать в очередях ПетроЭлектроСбыта совсем не хочется!
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