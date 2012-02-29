Реализовано

Разобраться с двойными списаниями по картам

Регулярно по карте "Банк в кармане" блокируются все суммы пополнения карты "Кукуруза" (MC Money Transfer RNKO-KYKYRYZA>NOVOSIBIRSK RU), в результате чего остаток по карте "Банк в кармане" уходит в минус и пользоваться картой невозможно. Разблокировать эти деньги можно только при обращении в тех. поддержку (и длится это несколько дней).

Прошу исправить работу своего процессинга, чтобы суммы пополнений карты "Кукуруза" разблокировались автоматически, и не было двойных списаний по карте "Банк в кармане".

P.S. При пополнении карт «Кукуруза» картами других банков двойных блокировок не происходит.

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