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Аватар Андрей Строков (novnik)
29.02.2012 18:14 #
Реализовано

Разобраться с двойными списаниями по картам

Регулярно по карте "Банк в кармане" блокируются все суммы пополнения карты "Кукуруза" (MC Money Transfer RNKO-KYKYRYZA>NOVOSIBIRSK RU), в результате чего остаток по карте "Банк в кармане" уходит в минус и пользоваться картой невозможно. Разблокировать эти деньги можно только при обращении в тех. поддержку (и длится это несколько дней).
Прошу исправить работу своего процессинга, чтобы суммы пополнений карты "Кукуруза" разблокировались автоматически, и не было двойных списаний по карте "Банк в кармане".
P.S. При пополнении карт «Кукуруза» картами других банков двойных блокировок не происходит.
9

Комментарии 9

ois1977
#
Касается не только кукурузы
@mike
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При онлайн-пополнениях из платёжных систем сумма прихода тоже сначала показывается в "+" по счёту, потом исчезает, чтобы появиться вновь только после реального поступления денег от контрагента. Если появившийся приход сразу снять (или перевести) в 0, то несколько дней баланс карты будет отображаться, как минусовой. Хотя потом по выписке всё корректно.

@.
img74
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Поддерживаю идею smile:)
emozgovoy
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01.03.2012 в 10:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
brasletik
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двойное списание происходит не только при пополнении Кукурузы.
Я например пополняю яндекс кошелек с карты Банк в кармане через интернет банк. И постоянно происходят такие же двойные списания, какого черта вы берете с меня деньги 2 раза?
А самое замечательное, когда по данному вопросу обращаешься на горячую линию, там вместо толкового совета - сходите в офис банка или напишите в тех. поддержку, начинают сразу обвинять, что ты сама дура, дала такое поручение банку 2 раза, банк его 2 раза и выполнил. Хотя в личном кабинете, нет, ни заявки на второй платеж, ни чека, в последних операциях - это тоже не фигурирует.
Списывают деньги себе в карман и замечательно.
Когда это уже прекратится?
600
#

При онлайн-пополнениях из платёжных систем сумма прихода тоже сначала показывается в "+" по счёту, потом исчезает, чтобы появиться вновь только после реального поступления денег от контрагента. Если появившийся приход сразу снять (или перевести) в 0, то несколько дней баланс карты будет отображаться, как минусовой. Хотя потом по выписке всё корректно.
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если не брать во внимание комиссию за нахождение счёта в техническом овердрафте... а так же периодически возникающую комиссию за снятие наличных за счёт кредитных средств (средства естественно являлись собственными)... smile:D
nikitok
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так происходит и при пополнении карты связного банка с помощью бвк
emozgovoy
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28.04.2012 в 14:39 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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