Реализовано
Разобраться с двойными списаниями по картам
Регулярно по карте "Банк в кармане" блокируются все суммы пополнения карты "Кукуруза" (MC Money Transfer RNKO-KYKYRYZA>NOVOSIBIRSK RU), в результате чего остаток по карте "Банк в кармане" уходит в минус и пользоваться картой невозможно. Разблокировать эти деньги можно только при обращении в тех. поддержку (и длится это несколько дней).
9
Прошу исправить работу своего процессинга, чтобы суммы пополнений карты "Кукуруза" разблокировались автоматически, и не было двойных списаний по карте "Банк в кармане".
P.S. При пополнении карт «Кукуруза» картами других банков двойных блокировок не происходит.
Комментарии 9
@.
Я например пополняю яндекс кошелек с карты Банк в кармане через интернет банк. И постоянно происходят такие же двойные списания, какого черта вы берете с меня деньги 2 раза?
А самое замечательное, когда по данному вопросу обращаешься на горячую линию, там вместо толкового совета - сходите в офис банка или напишите в тех. поддержку, начинают сразу обвинять, что ты сама дура, дала такое поручение банку 2 раза, банк его 2 раза и выполнил. Хотя в личном кабинете, нет, ни заявки на второй платеж, ни чека, в последних операциях - это тоже не фигурирует.
Списывают деньги себе в карман и замечательно.
Когда это уже прекратится?
если не брать во внимание комиссию за нахождение счёта в техническом овердрафте... а так же периодически возникающую комиссию за снятие наличных за счёт кредитных средств (средства естественно являлись собственными)...