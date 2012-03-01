идея вкуснейшая, но реализовать такое можно только для банкоматов самого сбера, максимум. банкоматы других банков понятия не будут иметь о подобном протоколе защиты. в итоге приходим туда, откуда давно начали - суточные лимиты по операциям, управляемым через интернет-банк в реальном времени с подтверждением смс-кодами. поставил 10 тыщ на сутки, к примеру, и даже если на карте в десять раз больше - увести можно только эти 10.