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Ждет рассмотрения

Подтверждение выдачи крупных сумм денег в банкомате одноразовым паролем (опция)

Аналогично технологии SecureCode при онлайн платежах - предоставить клиентам банка возможность дополнительно защитить свои деньги от мошенников возможностью выбрать лимит для снятия наличных, при превышении которого нужно подтвердить совершение операции с помощью одноразового пароля, присылаемого в SMS-сообщении.

На данный момент существует лимит снятия наличных в сутки, но если банковская карта оказалась скомпрометирована, то даже снятие мошенниками наличных в размере лимита оказывается часто оказывается значительным ударом по бюджету.

Таким образом, можно будет получить следующее (для примера):

Лимит снятия наличных в день - 20000 р.

Лимит снятия наличных, при превышении которого требуется подтверждение одноразовым паролем - 3000 р.

Сам недавно столкнулся с такой ситуацией - лишился приличной суммы денег из-за того, что, похоже, была скомпрометирована карта (заявление о спорной операции написал, жду ответа, надеюсь на возврат денег).

Ну и где-то уже подобное предложение видел.

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