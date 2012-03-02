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Аватар Федор (fyodor61)
02.03.2012 01:54 #
Отклонено

Закрытия счета и карты через Интернет-банк

Вопрос такой можно ли реализовать закрытия счеты и карты через интернет. Скажем если, я не закрываю все карты, а только одну карту и счет из многих.
4

Комментарии 4

rdc
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Закрытие карты не может быть сделано через интернет, поскольку карту нужно сдать - а через интернет её сдать затруднительно, телепортацию ещё не изобрели.
А после обнуления счёта (это обязательно нужно сделать до сдачи карты) и сдачи карты, у счёта появится кнопка "закрыть" - это уже работает.
viabank
#
rdc истину грит
VEI
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Закрытие счета через ИБ уже давно реализовано. НО при этом у Вас не должно быть у этому счету действующих карт, задолженности или остатка по счету.
Закрыть карту в ИБ можно заблокировав её.
VEI
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12.03.2013 в 19:22 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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