Подписаться на идею Федор (fyodor61)

Отклонено

Закрытия счета и карты через Интернет-банк

Вопрос такой можно ли реализовать закрытия счеты и карты через интернет. Скажем если, я не закрываю все карты, а только одну карту и счет из многих.

4