Закрытия счета и карты через Интернет-банк

rdc 02.03.2012 02:38 # Закрытие карты не может быть сделано через интернет, поскольку карту нужно сдать - а через интернет её сдать затруднительно, телепортацию ещё не изобрели. А после обнуления счёта (это обязательно нужно сделать до сдачи карты) и сдачи карты, у счёта появится кнопка "закрыть" - это уже работает. 0
Комментарии 4
А после обнуления счёта (это обязательно нужно сделать до сдачи карты) и сдачи карты, у счёта появится кнопка "закрыть" - это уже работает.
Закрыть карту в ИБ можно заблокировав её.