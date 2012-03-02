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Ждет рассмотрения

Пересмотреть политику формирования курсов обмена валют в PSB-Retail

Еще 2-3 года назад эти курсы очень часто были одними из лучших в Новосибирске. Сейчас - одни из самых невыгодных.

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