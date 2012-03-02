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Аватар Michael Bobarev (ifilmphotographer)
02.03.2012 22:42 #
Отклонено

Фиксирование присутствие клиента в стране пребывания

Клиент, уехавший за пределы своей страны, должен будет позвонить на определенный (сервисный) номер для открытия доступа к карте. Система фиксирует номер звонящего, сбрасывает звонок и разрешает пользоваться картой в другой стране. Это безопасно, так как будет существовать эта, временная, привязка. При возвращении домой, клиент снова звонит на сервисный номер и доступ к карте блокируется из других стран.

Michael Bobarev
2

Комментарии 2

unicreditbank
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Уважаемый Михаил!

Благодарим Вас за Ваши пожелания по совершенствованию бизнес-процессов Банка.

На данный момент мы предлагаем Вам заранее обратиться в Карточный Центр Банка и уведомить Банк о месте и сроках пребывания за пределами страны.
unicreditbank
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05.03.2012 в 16:59 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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