Отклонено

Фиксирование присутствие клиента в стране пребывания

Клиент, уехавший за пределы своей страны, должен будет позвонить на определенный (сервисный) номер для открытия доступа к карте. Система фиксирует номер звонящего, сбрасывает звонок и разрешает пользоваться картой в другой стране. Это безопасно, так как будет существовать эта, временная, привязка. При возвращении домой, клиент снова звонит на сервисный номер и доступ к карте блокируется из других стран.



Michael Bobarev

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