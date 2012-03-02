Отклонено
Фиксирование присутствие клиента в стране пребывания
Клиент, уехавший за пределы своей страны, должен будет позвонить на определенный (сервисный) номер для открытия доступа к карте. Система фиксирует номер звонящего, сбрасывает звонок и разрешает пользоваться картой в другой стране. Это безопасно, так как будет существовать эта, временная, привязка. При возвращении домой, клиент снова звонит на сервисный номер и доступ к карте блокируется из других стран.
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Michael Bobarev
Комментарии 2
Благодарим Вас за Ваши пожелания по совершенствованию бизнес-процессов Банка.
На данный момент мы предлагаем Вам заранее обратиться в Карточный Центр Банка и уведомить Банк о месте и сроках пребывания за пределами страны.