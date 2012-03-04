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Аватар Сергей Поморцев (pomortsevsergey)
04.03.2012 01:02 #
Ждет рассмотрения

Установить Банкоматы cash-in

Жду комментарии
4

Комментарии 4

rdc
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И разгребать жалобы бедняг, у которых они схавали и не зачислили деньги?
pomortsevsergey
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rdc, технические проблемы будут всегда, а вот тот факт, что я должен вносить денежные средства только в рабочее время, меня напрягает. Большинство кредитных учреждений внедрило данные банкоматы
viabank
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нафик-нафик эти глючные девайсы smile:D
у Авангарда офисы по 21:30 работают - даже такой трудоголик как я, легко нахожу возможность раз-другой в месяц забежать в тот, который ближе к дому. а равняться на другие кредитные организации не стоит безоговорочно: вот, у СвязногоБанка нет (практически) офисов - будем на него равнять Авангард?
xeqipex
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Cash-in банкоматы нужны. Я бы сказал, что только они и нужны. Обычными авангардовскими банкоматами я редко пользуюсь, т.к. они показали себя не слишком надежными. А вот вносить деньги после полуночи мне приходится довольно часто. Ради этого я еду на Октябрьскую. Нужно установить дополнительные cash-in банкоматы. А вопрос надежности решается через адекватное информирование клиентов о возможных рисках использования cash-in'ов
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