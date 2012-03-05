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Аватар Михаил О (Michael1969)
05.03.2012 14:56 #
Принято

Подтверждение регистрации участия в акции по e-mail

Ситибанк проводит большое количество акций, направленных на увеличение использование карт. Регистрация предлагается двумя способами: либо через линк в полученном e-mail'е, либо ответом на пришедшее смс-сообщение. Я всегда выбираю первый вариант.

При этом приходится заполнить коротенькую анкету, после непродолжительного ожидания появляется надпись "Ваша заявка принята" на зеленом поле, вот и все.

В ноябре и декабре проходили акции по повышенному начислению бонусных миль при достижении некоторого весьма разумного порога. По ноябрьской акции я их получил, а по декабрьской - нет. Позвонил в Ситифон, оставил заявление. Мне предложили на выбор два способа получения ответа: либо в Ситифоне же, либо в CBOL с уведомлением с помощью смс. Я выбрал второе, ужасно обрадовавшись, что такое возможно. И вот я получаю аж два смс о том, что я могу увидеть в CBOL ответ на свое заявление - а там нет ни одного ответа. Ладно, я могу позвонить и попросить зачитать. Ответ банка был прост: "Вы не регистрировались для участия в акции для этого надо было послать ответное сообщение".

Доказать регистрацию через Интернет я не могу, спорить не о чем.

У меня есть предложение: присылайте подтверждение о регистрации для участия в акции тем, кто, подобно мне, предпочитает делать это с помощью Интернета. А то те, кто это делают с помощью смс, хоть что-то могут потом доказать, а вот через Интернет - ну ничего.

Спасибо.

PS. А еще два раза моя жена не зарегистрировалась - ни в одной акции. Вероятно, у нас дома эпидемия, помним то, чего не было.
2

Комментарии 2

Ситибанк_2
#
17.04.2012 в 14:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк_2
#
22.07.2013 в 16:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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