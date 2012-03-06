Отклонено
Усовершенствование поисковика по вкладам
Идея от пользователя dailyadm:
6
Можно ли усовершенствовать поисковик по вкладам, а именно: сейчас стоят жесткие значения поиска по активам банков 20, 50 и 100 крупнейших. Нельзя ли сделать гибкое значение этого параметра, чтобы самому можно было задать значение, например 150 или 200. Иногда реально не хватает такой функции, напрмиер заканчивается вклад в Трасте (30-е место по активам), и хотелось бы например анйти вклад в банке выше Траста по активам (т.е. от 1 до 30), а ниже банки не нужны. Сейчас такого поиска сделать не получается. Задавать по имени - большие затраты по времени. Спасибо.
Комментарии 6
В поиске по вкладам Вы можете воспользоваться фильтром "Банки" и самостоятельно задать список интересующих Вас банков.
Мы говорим не о том. Мы хотим не выбирать из банков после анализа каждого из них, а просто отсечь с помощью фильтра те, которые нас не интересуют изначально.
Возможно я и ошибаюсь, но как я могу отфильтровать банки, которые работают с убытком?
К сожалению, сейчас тот функционал, который доступен в разделе "Финансовые рейтинги" не работает для раздела "Вклады" и в ближайшем будещем такое слияние не будет реализовано. Это технически довольно сложно, хотя ваша просьба довольно понятна. Но кто-то может захотеть отфильтровать банки во "Вкладах" и по другому показателю.
Пока для получения информации об убыточных банках вы можете в разделе "Финансовые рейтинги" включить "Показатель: чистая прибыль" и отсортировать банки по этому показателю в обратном порядке, чтобы получить рейтинг убыточных банков. Во "Вкладах" такой возможности не предусмотрено.