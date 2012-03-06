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Аватар Андрей Максимов (Моисей Абрамович)
06.03.2012 22:25 #
Отклонено

Усовершенствование поисковика по вкладам

Идея от пользователя dailyadm:
Можно ли усовершенствовать поисковик по вкладам, а именно: сейчас стоят жесткие значения поиска по активам банков 20, 50 и 100 крупнейших. Нельзя ли сделать гибкое значение этого параметра, чтобы самому можно было задать значение, например 150 или 200. Иногда реально не хватает такой функции, напрмиер заканчивается вклад в Трасте (30-е место по активам), и хотелось бы например анйти вклад в банке выше Траста по активам (т.е. от 1 до 30), а ниже банки не нужны. Сейчас такого поиска сделать не получается. Задавать по имени - большие затраты по времени. Спасибо. 
6

Комментарии 6

mechanic.ing
#
Согласен с тем, что иногда бывает необходимость смотреть банки в конкретном интересующем диапазоне. выбор финкции по крупности "от" и "до" не такая уж и сложная вещь. Я бы в свою рчередь предпочёл бы иметь функцию определняи по прибыли (убытку) за тот период, который мне интересен. Например: исключить банки , у которых за последний год (месяц и пр.) доход был отрицательным (менее ...% от капитала, активов и т.п.). Такое тоже нужно.
Campanita
#
Рейтинги банков всегда можно уточнить в разделе "Рейтинги" и сравнить банки по любому из интересующих показателей.
В поиске по вкладам Вы можете воспользоваться фильтром "Банки" и самостоятельно задать список интересующих Вас банков.
mechanic.ing
#

Рейтинги банков всегда можно уточнить в разделе "Рейтинги" и сравнить банки по любому из интересующих показателей.
<br>В поиске по вкладам Вы можете воспользоваться фильтром "Банки" и самостоятельно задать список интересующих Вас банков.

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Мы говорим не о том. Мы хотим не выбирать из банков после анализа каждого из них, а просто отсечь с помощью фильтра те, которые нас не интересуют изначально.
Возможно я и ошибаюсь, но как я могу отфильтровать банки, которые работают с убытком?
otley
#

<br>Мы говорим не о том. Мы хотим не выбирать из банков после анализа каждого из них, а просто отсечь с помощью фильтра те, которые нас не интересуют изначально.
<br>Возможно я и ошибаюсь, но как я могу отфильтровать банки, которые работают с убытком?</p>

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К сожалению, сейчас тот функционал, который доступен в разделе "Финансовые рейтинги" не работает для раздела "Вклады" и в ближайшем будещем такое слияние не будет реализовано. Это технически довольно сложно, хотя ваша просьба довольно понятна. Но кто-то может захотеть отфильтровать банки во "Вкладах" и по другому показателю.

Пока для получения информации об убыточных банках вы можете в разделе "Финансовые рейтинги" включить "Показатель: чистая прибыль" и отсортировать банки по этому показателю в обратном порядке, чтобы получить рейтинг убыточных банков. Во "Вкладах" такой возможности не предусмотрено.
Моисей Абрамович
#
11.03.2012 в 16:02 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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