Отклонено

Усовершенствование поисковика по вкладам

Идея от пользователя dailyadm:

Можно ли усовершенствовать поисковик по вкладам, а именно: сейчас стоят жесткие значения поиска по активам банков 20, 50 и 100 крупнейших. Нельзя ли сделать гибкое значение этого параметра, чтобы самому можно было задать значение, например 150 или 200. Иногда реально не хватает такой функции, напрмиер заканчивается вклад в Трасте (30-е место по активам), и хотелось бы например анйти вклад в банке выше Траста по активам (т.е. от 1 до 30), а ниже банки не нужны. Сейчас такого поиска сделать не получается. Задавать по имени - большие затраты по времени. Спасибо.

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