Реализовано

Оптимизация интернет-банка для владельцев одной карты.

Минорное улучшение для интернет-банка:

В "платежах", после выбора названия получателя предлагается указать комментарий к платежу, сумму и счет источник. Я каждый раз ввожу сумму, нажимаю “продолжить” и вижу предупреждение об обязательности поля "счет источник".



Для меня это поле лишнее: кроме вклада, есть только дебетовая карта. Я это знаю, поэтому автоматически не смотрю на содержание поля. Но и интернет-банк знает, что в этом поле мне нечего выбирать, — пусть он и вводит туда единственно возможное значение.



Для тех у кого несколько счетов, которые могут выступать источниками, можно предложить опцию "источник по умолчанию". Не знаю наверняка, но предполагаю, что большинство активно использует для интернет-банка только один счет, а не чередует несколько.

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