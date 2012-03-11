Подписаться на идею
p 201
(p201)
Реализовано
Оптимизация интернет-банка для владельцев одной карты.
Минорное улучшение для интернет-банка:
1
В "платежах", после выбора названия получателя предлагается указать комментарий к платежу, сумму и счет источник. Я каждый раз ввожу сумму, нажимаю “продолжить” и вижу предупреждение об обязательности поля "счет источник".
Для меня это поле лишнее: кроме вклада, есть только дебетовая карта. Я это знаю, поэтому автоматически не смотрю на содержание поля. Но и интернет-банк знает, что в этом поле мне нечего выбирать, — пусть он и вводит туда единственно возможное значение.
Для тех у кого несколько счетов, которые могут выступать источниками, можно предложить опцию "источник по умолчанию". Не знаю наверняка, но предполагаю, что большинство активно использует для интернет-банка только один счет, а не чередует несколько.
Комментарии 1