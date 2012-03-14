Подписаться на идею Дмитрий (asd1979)

Ждет рассмотрения

Ввести возможность на сайте банка забронировать,а потом приобрести в отделении банка коллекционные монеты.

Здравствуйте!Мне очень нравится ассортимент монет, который представлен в банке,но возникают трудности с поиском их в отделениях банка.Информация о наличии монет в отделениях меняется ежедневно.По телефону говорят, что монета есть в продаже в определенном отделении банка,а приезжаешь туда монету уже купили.Хорошо бы ввести возможность забронировать монету на сайте банка,а потом приехать за ней в отделение банка.Ведь серебряные монеты покупают многие клиенты банка.Спасибо.

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