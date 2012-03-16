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Идеи
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Аватар millw
16.03.2012 23:08 #
Реализовано

Добавить возможность запрета на использование карты в различных странах (регионах).

Проще говоря, отклонять запросы на авторизацию, поступающие из стран, входящих в "черный список" пользователя. Актуально прежде всего для регионов, в которых не действует liability shift по чиповым картам.
Идеально, если управлять таким списком можно будет через ИБ (по аналогии с расходными лимитами), но как вариант устроит и заявление в офисе.
Идея будет не столь актуальна, если реализуется идея о лимитах на операции по магнитной полосе.

Также можно рассмотреть целесообразность создания "белого списка". Если клиент хочет использовать карту в стране с повышенным риском фрода, осознает возможные последствия и не будет иметь претензий к банку - внесение страны в "белый список" позволит ему избежать блокировки карты по инициативе банка. Онлайн-управление списками через ИБ повысит безопасность использования карты.
3

Комментарии 3

millw
#
Ох, "слона-то (идею, набравшую 73 голоса) я и не приметил", хотя предварительно просматривал весь список smile:oops: Речь там по сути о том же, только другими словами.
VEI
#
16.10.2013 в 17:50 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
VEI
#
24.10.2013 в 13:13 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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