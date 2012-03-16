Проще говоря, отклонять запросы на авторизацию, поступающие из стран, входящих в "черный список" пользователя. Актуально прежде всего для регионов, в которых не действует liability shift по чиповым картам.
Идеально, если управлять таким списком можно будет через ИБ (по аналогии с расходными лимитами), но как вариант устроит и заявление в офисе.
Идея будет не столь актуальна, если реализуется идея
о лимитах на операции по магнитной полосе.
Также можно рассмотреть целесообразность создания "белого списка". Если клиент хочет использовать карту в стране с повышенным риском фрода, осознает возможные последствия и не будет иметь претензий к банку - внесение страны в "белый список" позволит ему избежать блокировки карты по инициативе банка. Онлайн-управление списками через ИБ повысит безопасность использования карты.
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