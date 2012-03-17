ОТП банк в Кемерово

Ждет рассмотрения

Хотелось бы увидеть офис банка в родном Кемерово!Где можно было бы воспользоваться спектром всех предоставляемых услуг!С банком работаю давно, но приходится ограничиваться лишь потребительскими кредитами!Хотелось бы чего то большего