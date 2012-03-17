Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «ОТП Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Дмитрий Дмитриев (dmit007)
17.03.2012 22:26 #
Ждет рассмотрения

ОТП банк в Кемерово

Хотелось бы увидеть офис банка в родном Кемерово!
Где можно было бы воспользоваться спектром всех предоставляемых услуг!
С банком работаю давно, но приходится ограничиваться лишь потребительскими кредитами!
Хотелось бы чего то большего smile:)
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.