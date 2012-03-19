Ждет рассмотрения

Доработка приложения ПСБ для Iphone

Добрый день!

Идея максимум- это сделать приложение с полноценным банкингом, чтобы можно было управлять счетом с телефона.

Идея минимум - добавить в существующее приложение в раздел поиск банкоматов и офисов банкоматы партнера Альфа-банка. А то банкоматов у Альфы много, а искать их проблема

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