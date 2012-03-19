Ждет рассмотрения
Доработка приложения ПСБ для Iphone
Добрый день!
2
Идея максимум- это сделать приложение с полноценным банкингом, чтобы можно было управлять счетом с телефона.
Идея минимум - добавить в существующее приложение в раздел поиск банкоматов и офисов банкоматы партнера Альфа-банка. А то банкоматов у Альфы много, а искать их проблема
Комментарии 2
А планируется ли расширение перечня населенных пунктов, о наличии и месторасположении АТМ в которых приложение будет "знать"? А то я, к примеру, в Краснодаре, а приложение для iOS мне предлагает в качестве ближайшего банкомата - расположенный в Ростове.
P.S. Точнее - предлогало. Сейчас - на iPhone 4S под iOS 5.1 - приложение просто "вылетает" при запуске. Подождем лета...