Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Промсвязьбанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Максим Ильин (Maxpayne)
19.03.2012 12:12 #
Ждет рассмотрения

Доработка приложения ПСБ для Iphone

Добрый день!
Идея максимум- это сделать приложение с полноценным банкингом, чтобы можно было управлять счетом с телефона.
Идея минимум - добавить в существующее приложение в раздел поиск банкоматов и офисов банкоматы партнера Альфа-банка. А то банкоматов у Альфы много, а искать их проблема
2

Комментарии 2

Тимур ПСБ
#
Максим, приветствую! Ориентировочно в мае у нас выйдет геолокация банкоматов ПСБ и Альфы. Эта работа уже ведется. Что касается доработки приложения для Iphone - все пожелания будут учтены и к лету ожидается новое приложение. Существующее сейчас приложение будет удалено. Новое обещает быть гораздо удобнее.
secofr
#
Здравствуйте!
А планируется ли расширение перечня населенных пунктов, о наличии и месторасположении АТМ в которых приложение будет "знать"? А то я, к примеру, в Краснодаре, а приложение для iOS мне предлагает в качестве ближайшего банкомата - расположенный в Ростове. smile:)
P.S. Точнее - предлогало. Сейчас - на iPhone 4S под iOS 5.1 - приложение просто "вылетает" при запуске. smile:( Подождем лета...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.