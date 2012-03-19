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Учитывать расход с виртуальных карт при расчете начисляемого процента на счет Банк в кармане

Предположим, нужно заплатить 10 тыс. руб. в интернет-магазине, которые сейчас лежат на счете БвК. У пользователя есть 2 сценария действий:

1. Заплатить прямо с карты Бвк и получить на след. месяц начисление 10% на карту БвК, но "засветить" реквизиты БвК в интернет-магазине, то есть снизить безопасность

2. Перечислить с карты БвК на виртуальную карту, заплатить с виртуальной, обезопасив карту БвК, но при этом получить в следующем месяце только 5% начислений



Таким образом, у пользователя возникает стимулирование расхода с карты БвК в ущерб безопсаности. Предлагаю расход с виртуальной карты учитывать при определении процента начисления на карту БвК

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