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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
19.03.2012 17:07 #
Реализовано

Учитывать расход с виртуальных карт при расчете начисляемого процента на счет Банк в кармане

Предположим, нужно заплатить 10 тыс. руб. в интернет-магазине, которые сейчас лежат на счете БвК. У пользователя есть 2 сценария действий:
1. Заплатить прямо с карты Бвк и получить на след. месяц начисление 10% на карту БвК, но "засветить" реквизиты БвК в интернет-магазине, то есть снизить безопасность
2. Перечислить с карты БвК на виртуальную карту, заплатить с виртуальной, обезопасив карту БвК, но при этом получить в следующем месяце только 5% начислений

Таким образом, у пользователя возникает стимулирование расхода с карты БвК в ущерб безопсаности. Предлагаю расход с виртуальной карты учитывать при определении процента начисления на карту БвК
5

Комментарии 5

DKor
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А сейчас пополнение виртуальной карты точно не идёт в зачёт оборота, влияющего на процент по БВК?
В сентябре-октябре 2011-го - шло, проверял лично. С тех пор виртуалки не пополнял, как сейчас - не знаю.
ois1977
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Я не знаю, потому что в этом месяце пополнял виртуальную карту только первый раз и узнаю только со следующей выпиской (кстати, тема для новой идеи). В выписке есть такая сноска: "В расчет суммы (оборота) расходных операций включаются Переводы (перечисление в целях оплаты услуг Оператора), а также покупка Товара в ТСП и/или Интернете". То есть явно пополнение виртуальной карты отсутствует
DKor
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Сноска, конечно, сила smile;)
Но по факту всё зачтётся скорее всего, смысла никакого Банку тут что-то менять.
ois1977
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Сноска, конечно, сила[img]/bitrix/images/forum/smile/ad.gif" alt="smile[/img]
Но по факту всё зачтётся скорее всего, смысла никакого Банку тут что-то менять.

DKor

Если так, то и меня, конечно, все устраивает. Подожду, посмотрю
emozgovoy
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20.03.2012 в 11:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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