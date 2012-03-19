Отклонено

Сделать проценты по вкладу до востребования "Накопительный счет" при сумме до 300 тыс. накими же как по БвК

Допустим у пользователя есть 250 тыс. руб., и есть расход по карте БвК 10 тыс. в месяц. У него есть 2 сценария поведения:

1. Держать 250 тыс. на "Накопительном счете" и получать 5% годовых начисления, но при этом обезопасить свои накопления за счет того, что накопительный счет не привязан к карте

2. Держать 250 тыс. на БвК и получать 10% годовых, но при этом снизить безопасность этих накоплений (в том числе от собственных случайных ошибочных действий)



Таким образом, возникает стимулирование снижения безопасности.

Предлагаю для сумм до 300 тыс. рублей на "Накопительном счете" применять те же ставки, что и в БвК, к которому этот накопительный счет открыт

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