На рассмотрении

Предоставить интерфейс прикладных программ (API) для управления счетами и картами

Сразу решатся ряд проблем, в том числе и в идеях здесь:

1. Автоплатежи

2. СМС-информирование об операциях без участия карты

3. Мобильные банки сразу для всех платформ, хоть для Одноклассников

и др.

5