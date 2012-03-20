На рассмотрении
Предоставить интерфейс прикладных программ (API) для управления счетами и картами
Сразу решатся ряд проблем, в том числе и в идеях здесь:
5
1. Автоплатежи
2. СМС-информирование об операциях без участия карты
3. Мобильные банки сразу для всех платформ, хоть для Одноклассников
и др.
Комментарии 5
Но задумка интересная , никогда ни про что подобное не слышал.
я вижу 2 основные проблемы с "на порядок менее сложными задачами": 1) сделать устойчивый безглючный
процессинг, 2) реализовать пользовательский интерфейс
По-моему обе задачи сопоставимы по трудозатратам.
А для реализации идеи 2-я задача не нужна.
Организовать же взаимодействие формальными структурами
вместо пользовательского интерфейса - это даунгрейд по сравнению
с существующими разработками.
На самом деле теоретически можно и из существующей системы сделать
автомат. Самый узкий момент - для подтверждения транзакций нужно
вводить код из СМС, поэтому такая система может работать только
на сотовом, поскольку банк связывает с вами только один сотовый номер,
а сотовый оператор к одному номеру выдает только одну сим-карту и пускает
только одного абонента в сеть. Другая проблема - формат html-документов,
который может изменяться при изменении ИБ, то есть если делать систему
без поддержки банка, то она должна будет постоянно обновляться вместе
с обновлением ИБ. Вот и возникают 2 задачи для реализации идеи:
1) сделать аутентификацию не по СМС (скорее всего по ЭЦП)
2) разработать формат документов с описанием транзакций,
причем семантически они должны быть эквивалентны тому, что уже есть в ИБ
На мой взгляд эти 2 задачи не такие уж и сложные
Лет 10 назад мне ИБ были еще не доступны и вообще были мало распространены
(даже теле/сетевые/диалап банки чаще встречались), я представлял API неотъемлемым
компонентом ИБ. Потом приобрел некоторый опыт с платежными системами
(вебмани) и биржевыми торговыми системами. Для обеих API существуют и, в некотором
смысле, обязателен. Не понятно, почему банки так консервативны в этом вопросе.
В конце концов все идеи в друзьях банка - краудсорсинг, когда банк реализует
то, что ему подсказывают пользователи. Почему не вывести процесс на новый уровень -
чтобы третья сторона еще и реализовывала свои и чужие идеи, а банк сосредоточился бы
на транзакциях. Ну и на банкоматах, принимаемых купюрах, элктронных очередях,
тарифах, пользовательских фотографиях на картах, филиальной сети и т. д.
Это вопрос не ко мне, а к разработчикам. В своих комментариях
я уже написал одну из идей - аутентифицировать по
электронной цифровой подписи на транзакцию. Разумеется,
включать такую возможность только письменным заявлением
(точнее, соглашением об аналоге собственноручной подписи - АСП)
в банке где обе стороны подписываются под отпечатком
открытого ключа клиента, как того требует законодательство.
Вообще, ничего неизвестного в задаче нет - на любой бирже
торги можно совершать автоматически. Принципиальных
различий между биржевыми и банковскими транзакциями нет