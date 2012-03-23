Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Промсвязьбанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Иван (Тракторист11)
23.03.2012 16:10 #
Ждет рассмотрения

Ограничение операций

Предлагаю банк ввести возможность для клиентов ограничить возможность оплаты в интернете, без пластика и т.п.
Я не пользуюсь картой в интернете, но расплачиваюсь в магазинам, кафе и т.п. У меня могут списать данные и потом совершать переводы по ним, далее компрометация. Не думаю, что банк вернет деньги за такое. И как клиент я бы хотел сам ограничить такие операции. Допустим разрешив операции только с использованием самой карты (пластика).
2

Комментарии 2

secofr
#
Может стОит просто перейти на карту более низкого класса (VISA Electron например), по которой все CNP (card not present) операции запрещены?
vip76
#
поддерживаю идею
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.