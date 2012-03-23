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Ждет рассмотрения

Ограничение операций

Предлагаю банк ввести возможность для клиентов ограничить возможность оплаты в интернете, без пластика и т.п.

Я не пользуюсь картой в интернете, но расплачиваюсь в магазинам, кафе и т.п. У меня могут списать данные и потом совершать переводы по ним, далее компрометация. Не думаю, что банк вернет деньги за такое. И как клиент я бы хотел сам ограничить такие операции. Допустим разрешив операции только с использованием самой карты (пластика).

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