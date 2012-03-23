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Аватар Иван (Тракторист11)
23.03.2012 16:14 #
Ждет рассмотрения

Транспортная карта

Планирует ли банк выпускать транспортные карты на метро?
Очень удобно иметь такую карту. А сейчас приходится пользоваться картой другого банка.
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