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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
26.03.2012 01:49 #
На рассмотрении

ИБ: добавить в настройки возможность убрать кредиты с главной страницы

Иногда знакомые просят показать им интернет-банк, а я не хочу, чтобы они видели мои кредиты
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