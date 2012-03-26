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Ждет рассмотрения

Повышение безопасности транзакций

Добрый день.

Для меня, как клиента Банка, в первую очередь интересует безопасность платежей. Очень удобен механизм одноразовых паролей, но считаю, что необходимо сделать доработку интерфейса - чтобы клиент мог выбрать реакцию системы: запрашивать каждый раз одноразовый пароль на каждую транзакцию, или работать в рамках введенного первого кода.

Не секрет, что злоумышленники могут завладеть удаленным управлением компьютером (дождавшись вашего ввода одноразового пароля) - никакая ваша реакция не помешает им осуществить перевод. Точно такие же последствия будут при краже сессионных cookies. К тому же в интерфейсе уже сделана возможность перехода к следующему одноразовому коду - "Заблокировать текущий код доступа". Хотелось бы, чтобы появилась настройка позволяющая включать автоматику смены кода.

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