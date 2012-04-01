Отклонено

Оперативность cards@avangard.ru

При отправке письма приходит автоответ о рассмотрении, КАК ПРАВИЛО, в течение 3-5 дней. Иногда через 5 дней ответ не поступает и не известно сколько ждать. К тому же в таком канале как e-mail ответ может быть удален спам-фильтром на любом узле между банком и пользователем, следовательно, без формы уведомления о получении в ответе - e-mail не надежен.

Наконец, самое главное, на ряд вопросов можно ответить очень быстро. Это такие вопросы, которые, могут быть заданы по телефону, но по тем или иным причинам задаются письменно.



Установите срок ответа по таким вопросам в течение суток. Если ответ требует большего времени - уже не роботом, а оператором составляется письмо в течение тех же суток, в котором указывается срок ответа. Таким образом, в течение суток должен обязательно прийти ответ от оператора.

5