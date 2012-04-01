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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
01.04.2012 04:02 #
Отклонено

Оперативность cards@avangard.ru

При отправке письма приходит автоответ о рассмотрении, КАК ПРАВИЛО, в течение 3-5 дней. Иногда через 5 дней ответ не поступает и не известно сколько ждать. К тому же в таком канале как e-mail ответ может быть удален спам-фильтром на любом узле между банком и пользователем, следовательно, без формы уведомления о получении в ответе - e-mail не надежен.
Наконец, самое главное, на ряд вопросов можно ответить очень быстро. Это такие вопросы, которые, могут быть заданы по телефону, но по тем или иным причинам задаются письменно.

Установите срок ответа по таким вопросам в течение суток. Если ответ требует большего времени - уже не роботом, а оператором составляется письмо в течение тех же суток, в котором указывается срок ответа. Таким образом, в течение суток должен обязательно прийти ответ от оператора.
5

Комментарии 5

VEI
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К сожалению, ответами на письма, направляемые на данный электронный адрес, в настоящее время занимается один сотрудник, делая это в свободное от своей основной работы время. Мы планируем набор новых сотрудников на данное направление, надеемся, что через месяц ситуация качественно улучшится.
VEI
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05.04.2012 в 12:22 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
tide
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Теперь при отправке письма на cards, приходит уведомление, что сообщение получено и ответ будет дан в течение 3-5 рабочих дней.
ad-Dzailath
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> К сожалению, ответами на письма, направляемые на данный электронный адрес, в настоящее время занимается один сотрудник, делая это в свободное
> от своей основной работы время. Мы планируем набор новых сотрудников на данное направление, надеемся, что через месяц ситуация качественно
> улучшится.

Пять месяцев прошло - а воз и ныне. Тяжело это увязать с клиентоориентированным подходом, если честно. Многим гораздо удобнее писать письма, нежели звонить (мне, например).
rdc
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Только нужно сделать переписку не по e-mail, а из ИБ. Тогда не будет проблем типа "письмо попало в спам", сообщение гарантированно дойдёт.
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