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Аватар dd9
02.04.2012 03:15 #
Ждет рассмотрения

Иконки возле ников пользователей сторонних ресурсов.

Хорошо бы поместить иконки рядом с никами пользователей сторонних ресурсов. Либо отдельно для популярных(livejournal, mail.ru, yandex, и.т.п) свои, а для остальных стандартную openid, либо для всех openid. А то что-то в последнее время много народу таким образом стало заходить.

Ещё можно для популярных одновременно с введением иконок убрать провайдерскую часть из идентификатора. Тогда, например, будет вместо openid.yandex.ru/pupkin просто pupkin с иконкой. Но это уже менее важно.
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