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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
02.04.2012 03:29 #
На рассмотрении

ИБ: отображать логотип 3ds рядом с каждой картой, поддерживающей эту технологию, в том числе виртуальной

Если технология поддерживается для всех карт, то рисовать рядом со всеми. А то при совершении платежей у меня не запрашивают СМС и я не понимаю: это магазин не поддерживает 3дс или моя карта
3

Комментарии 3

emozgovoy
#
02.04.2012 в 17:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
tide
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Не совсем понятна связь. Весь пластик Барсика поддерживает 3ds, кроме подарочных и виртуалок.
ois1977
#

Не совсем понятна связь. Весь пластик Барсика поддерживает 3ds, кроме подарочных и виртуалок.

tide


Когда есть исключения, правила трудно запомнить, поэтому лучше явно указывть с каждой картой, поддерживает она 3дс или нет. Кроме того, возможно в будущем появятся продукты, которые тоже 3дс не поддерживают. В общем, хочется информативности
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