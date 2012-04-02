На рассмотрении
ИБ: отображать логотип 3ds рядом с каждой картой, поддерживающей эту технологию, в том числе виртуальной
Если технология поддерживается для всех карт, то рисовать рядом со всеми. А то при совершении платежей у меня не запрашивают СМС и я не понимаю: это магазин не поддерживает 3дс или моя карта
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Комментарии 3
Когда есть исключения, правила трудно запомнить, поэтому лучше явно указывть с каждой картой, поддерживает она 3дс или нет. Кроме того, возможно в будущем появятся продукты, которые тоже 3дс не поддерживают. В общем, хочется информативности