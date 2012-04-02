На рассмотрении

Обезопасить возвраты на виртуальные карты

Основным достоинством виртуальных карт является их безопасность. Достигаемая тем, что на виртуальных картах деньги не лежат постоянно, а попадают на короткий промежуток времени непосредственно перед покупкой. Эта безопасность нарушается в случае возврата на виртуальную карту. Во-первых, я могу достаточно долго не знать о том, что произошел возврат, поскольку нет никаких оповещений, что нарушает принцип отсутсвия денег на виртуальной карте. Во-вторых, даже если я узнаю, что произошел возврат, что мне делать с этими деньгами? От покупки, скорее всего, придется отказаться, а забрасывать на сотовый, к примеру, 20 тыс. руб. желания нет. В третьих, даже если я готов рискнуть размещением этих денег на карте, все равно по достижении срока закрытия мне придется пройти крайне не удобную процедуру возврата с обязательным посещением офиса, что очень не удобно и, следовательно, не желательно.

Я думаю, лучше всего предусмотреть опцию, согласно которой вместе с генерацией карты создается поручение на весь срок существования карты по которому в случае возвратов на виртуальную карту все деньги автоматически переводятся карта-ту-карта на БвК. Если банк опасается, что такая возможность будет использоваться для накрутки расходов по БвК, одновременно можно вычитать такие операции из суммы расходов. Если банк по каким-то причинам не может реализовать возвраты описанным способом, придумать другой способ, чтобы обезопасить возвраты на виртуальные карты

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