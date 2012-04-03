физлицо пишет:

По карте БВК совершала внешние переводы. Так вот при попытке распечатать платежки, они выводятся на печать со статусом "Принято к исполнению". Даже самые старые платежи. И никак не получить статус "Исполнено или обработано", хотя в Заявках напротив строки с данным переводом стоит статус "Успешно обработано". А вот при выводе на печать такого статуса нет. Мне нужно распечатать подтверждение совершения платежа, но с таким статусом не подходит.