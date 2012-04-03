На прошлой неделе такая идея уже создавалась другим пользователем и по непонятной мне причине была просто удалена.
Возможно, из-за некорректной формулировки. Сформулирована она была примерно так
.
|Цитата
|физлицо пишет:
По карте БВК совершала внешние переводы. Так вот при попытке распечатать платежки, они выводятся на печать со статусом "Принято к исполнению". Даже самые старые платежи. И никак не получить статус "Исполнено или обработано", хотя в Заявках напротив строки с данным переводом стоит статус "Успешно обработано". А вот при выводе на печать такого статуса нет. Мне нужно распечатать подтверждение совершения платежа, но с таким статусом не подходит.
Я идею считаю нужной, поэтому дублирую. Если что-то не так - просьба пояснить, а не молча удалять.
Сама идея: хотелось бы иметь возможность для выполненного поручения распечатать из ИБ платёжку с отметкой "Исполнено".
Нашёл похожую идею
.
Но, если я правильно понимаю, она о другом - о самой возможности печати платёжки. Т.е. уже реализована.
Комментарии 1