Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Промсвязьбанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Алексей Стремоусов (secofr)
03.04.2012 23:27 #
Ждет рассмотрения

Бонусы за привлечение новых клиентов.

Здравствуйте!
Как Вы смотрите на ввод некой программы лояльности в виде каких-либо "приятностей" smile:) для уже существующих клиентов, которые приводят в ПСБ новых клиентов?
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.