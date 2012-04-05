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Борис
(tool9)
Отклонено
Страхование депозита
Банк страхует свои риски неплатежей по кредитным при помощи программы добровольного страхования, предлагая возможность заемщику обезопасить себя от претензий банка в случае невозможности погашения кредита в связи с потерей трудоспособности.
2
А вкладчик? У него будет возможность застраховать свои риски в случае невыполнения банком своих обязательств, по разным причинам(отзыв лицензии например) когда сумма вклада превышает 700000руб?
Комментарии 2