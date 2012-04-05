На рассмотрении

ИБ: в краткой выписке добавить сумму операции в валюте счета (карты) если валюта операции не совпадает с валютой счета (карты)

При оплате в интернет-магазине в долларах США рублевой картой или при снятии наличных долларов США с рублевой карты в мини-выписке в интернет-банке сумма операции указывактся в долларах. При этом трудно контроллировать общее изменение счета. Предлагаю добавить еще один столбец, в котором указывать сумму в рублях. Если сумма блокирования отличается от суммы списания, пусть это значение изменяется после списания.



Не знаю, как отображаются эти операции в полной выписке, но если также, как и в краткой, то идея касается и полной выписки

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