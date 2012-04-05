Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
05.04.2012 16:35 #
На рассмотрении

ИБ: в краткой выписке добавить сумму операции в валюте счета (карты) если валюта операции не совпадает с валютой счета (карты)

При оплате в интернет-магазине в долларах США рублевой картой или при снятии наличных долларов США с рублевой карты в мини-выписке в интернет-банке сумма операции указывактся в долларах. При этом трудно контроллировать общее изменение счета. Предлагаю добавить еще один столбец, в котором указывать сумму в рублях. Если сумма блокирования отличается от суммы списания, пусть это значение изменяется после списания.

Не знаю, как отображаются эти операции в полной выписке, но если также, как и в краткой, то идея касается и полной выписки
2

Комментарии 2

DKor
#
В полной выписке всё нормально: в описании операции указывается сумма в иностранной валюте, а в сумме операции - в рублях.
А для краткой поддерживаю, было бы удобно.
emozgovoy
#
06.04.2012 в 09:27 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.