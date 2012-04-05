Реализовано
Возможность отключить запрос кода из таблицы при входе в PSB-Retail
Господа, я не знаю, кому там и что ударило в голову, но позвольте людям самим заботиться о своей безопасности. Раньше была возможность отключить запрос кода из таблицы при входе в интернет-банк, ее зачем-то убрали и в поддержке все твердят как попугаи, что такой возможности нет. Я пользуюсь сертификатом для того, чтобы не использовать таблицу ключей без крайней необходимости. ТРК - это крайне неудобно, а иногда и вообще недоступно. Ноутбук у меня всегда с собой, а ТРК - нет. Кроме того, ключ из таблицы может оказаться нечитаемым, и теперь нет возможности использовать следующий ключ. Я сегодня из-за этого вообще не смог попасть в интернет-банк, пришлось звонить в поддержку, висеть на линии 8 минут и еще столько же убеждать девушку, что я совсем никак не могу получить в 23 часа новую таблицу ключей, а платеж совершить нужно прямо сейчас, в итоге мне согласились с помощью специалиста переключить на следующий ключ. Это просто дикость какая-то. Если бы я был за границей, такой звонок мне обошелся бы очень дорого. В общем, подводя итоги, еще раз прошу, перестаньте вести себя как Microsoft и Google. Не нужно решать за других, как им нужно работать в интернете, как заботиться о своей безопасности, и так далее. Ничего, кроме серьезнейших неудобств, вы этим идиотским шагом никому не доставили. Кто хотел запрос ключа из таблицы при входе, не отключал эту опцию. Остальные сделали это намеренно, отдавая себе отчет.
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Комментарии 9
Тот, кто отключит защиту дополнительным кодом, возьмет на себя риски (защита от возможного мошенничества будет не 100%-ной).
Сейчас мы пересматриваем механизм защиты интернет-банка. Ищем пути сделать его более простым и удобным.
Подробности - чуть позже.
Здесь подробнее: http://psb.io/Hmx5x0
Следует ли толковать Ваши слова следующим образом: "В отношении того, кто оставит (НЕ отключит) защиту дополнительным кодом, Банк берёт риски на себя, т.к. в этом случае защита от возможного мошенничества - 100%"?
По сути идеи - поддерживаю полностью!
И, надеюсь, ввод опциональности (т.е. возможности отключения) защиты процедуры входа в Retail доп. кодом с ТРК коснётся не только клиентов, использующих для авторизации сертификат, но и клиентов, использующих пару "логин/пароль", к коим относится и Ваш покорный слуга.
День добрый!
Да, Алексей, вижу. И пользуюсь.
Спасибо!