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Реализовано

Возможность отключить запрос кода из таблицы при входе в PSB-Retail

Господа, я не знаю, кому там и что ударило в голову, но позвольте людям самим заботиться о своей безопасности. Раньше была возможность отключить запрос кода из таблицы при входе в интернет-банк, ее зачем-то убрали и в поддержке все твердят как попугаи, что такой возможности нет. Я пользуюсь сертификатом для того, чтобы не использовать таблицу ключей без крайней необходимости. ТРК - это крайне неудобно, а иногда и вообще недоступно. Ноутбук у меня всегда с собой, а ТРК - нет. Кроме того, ключ из таблицы может оказаться нечитаемым, и теперь нет возможности использовать следующий ключ. Я сегодня из-за этого вообще не смог попасть в интернет-банк, пришлось звонить в поддержку, висеть на линии 8 минут и еще столько же убеждать девушку, что я совсем никак не могу получить в 23 часа новую таблицу ключей, а платеж совершить нужно прямо сейчас, в итоге мне согласились с помощью специалиста переключить на следующий ключ. Это просто дикость какая-то. Если бы я был за границей, такой звонок мне обошелся бы очень дорого. В общем, подводя итоги, еще раз прошу, перестаньте вести себя как Microsoft и Google. Не нужно решать за других, как им нужно работать в интернете, как заботиться о своей безопасности, и так далее. Ничего, кроме серьезнейших неудобств, вы этим идиотским шагом никому не доставили. Кто хотел запрос ключа из таблицы при входе, не отключал эту опцию. Остальные сделали это намеренно, отдавая себе отчет.

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